Thierry Henry'den Arda Güler övgüsü! ''Tartışmasız bir dünya klası''

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, Real Madrid'in Bayern Münih ile oynadığı maça iki gol ve performansıyla damga vuran milli futbolcumuz Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

21 yaşındaki Arda Güler'in dünya futboluna kendini kanıtladığını söyleyen Thierry Henry, Arda Güler'in bir yıldız olduğunu söyledi.

"ARDA GÜLER NELER YAPIYOR..."

Arda Güler ile ilgili konuşan Thierry Henry "Bu bir varoluş hikayesidir. Büyük gecelerin olayı budur. Arda Güler sadece oynamıyor; sorumluluk alıyor. İki gol attı ve o frikik... Hiç şüphe yok ki dünya klasındaydı. Bunu Bayern Münih'e karşı, o baskı altında ve o seviyede yapabilmek, size onun karakteri hakkında her şeyi anlatıyor. Saklanmıyor, topu istiyor ve maça hükmediyor. Bir geri dönüş inanç gerektirir ama aynı zamanda o inancı ateşleyecek birine de ihtiyaç duyar... Ve şu an, o kişi Arda Güler." dedi.

"ARTIK DEVLER SAHNESİNDE YILDIZ"

Sözlerine devam eden Thierry Henry "Arda Güler sadece futbol oynamıyor. Sorumluluk alıyor. Tartışmasız bir dünya klası... Genç bir oyuncu bu şekilde öne çıktığında, artık 'potansiyeli' hakkında konuşmazsınız; onun artık devler sahnesine ulaştığı hakkında konuşursunuz. Bence o hak ettiği övgüyü alamıyor, yeterince takdir edilmiyor. O, elit bir oyuncu." ifadelerini kullandı.