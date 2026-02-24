İSTANBUL 14°C / 6°C
  Thierry Henry'den Barcelona'ya transfer tavsiyesi! ''Victor Osimhen'e ihtiyacı var''
Spor

Thierry Henry'den Barcelona'ya transfer tavsiyesi! ''Victor Osimhen'e ihtiyacı var''

Barcelona ve Fransa Milli Takımı'nın efsane ismi Thierry Henr, Katalan ekibine transfer tavsiyesinde bulundu. Thierry Henry, Barcelona'nın gerçek bir forvete ihtiyacı olduğunu ve doğru ismin Victor Osimhen olduğunu belirtti. İşte detaylar...

24 Şubat 2026 Salı 08:53
Thierry Henry'den Barcelona'ya transfer tavsiyesi! ''Victor Osimhen'e ihtiyacı var''
Barcelona'nın ve Fransa Milli Takımı'nın efsanesi Thierry Henry, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e övgü yağdırdı. Katalan devi Barcelona'nın, Nijeryalı forveti transfer etmesi gerektiğini belirten Henry, "Kadronun en büyük sorunu savunma değil, hücum. Ve Harry Kane, Erling Haaland veya Victor Osimhen gibi giderek azalan gol sayılarına sonuç getirebilecek bir santrfor transfer edilmesi gerekiyor. Barcelona'nın gerçek bir 9 numaraya, üst düzey bir forvete, gerçek bir golcüye ihtiyacı var. Kanıtlanmış ve yerleşik oyuncular gerekiyor. Gelecek vadeden yetenekler değil, tecrübeli bir santrfor transfer etmek lazım. Bu Barcelona'nın acil ihtiyacı" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.

