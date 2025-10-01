İSTANBUL 22°C / 14°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Thierry Henry'den dikkat çeken açıklama! ''Galatasaray her takımı yenebilir''
Spor

Thierry Henry'den dikkat çeken açıklama! ''Galatasaray her takımı yenebilir''

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray övgüleri toplamaya devam ediyor. Mücadeleyi yorumlayan Thierry Henry sarı kırmızılı ekibin performansı için 'Galatasaray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

1 Ekim 2025 Çarşamba 12:55
Thierry Henry'den dikkat çeken açıklama! ''Galatasaray her takımı yenebilir''
ABONE OL

Thierry Henry, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi İngiltere'deki yayıncı CBS Sports'ta değerlendirdi. İşte Henry'nin yorumları

"G.SARAY HER TOP İÇİN SAVAŞTI"

Futbolda her zaman biraz şansınız olması gerekir. Penaltı doğru karardı. Ancak, Galatasaray her top için savaştı. Sürekli olarak maksimum seviyede mücadele ettiler.

"G.SARAY DAHA ÇOK GOL ATABİLİRDİ"

Galatasaray, daha fazla gol atabilirdi. Osimhen bazı pozisyonları iyi değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına verebileceği pozisyonlarda bencillik yaptı.

"HARİKA MÜCADELE ETTİLER"

Maç boyunca Galatasaray'ın Liverpool'u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray'a hakkını vermemiz gerekiyor. Oynayan tüm Galatasaraylı futbolcular harika mücadele ettiler.

"G.SARAY HER TAKIMI YENEBİLİR!"

Galatasaray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi, bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener.

Popüler Haberler
