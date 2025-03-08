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Spor

Thierry Henry'den Lamine Yamal uyarısı: Sonu Bojan Krkic gibi olur

Eski Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, genç yeteneklerin baskı altında ezilmemesi gerektiğini söyledi, Barcelonalı genç yıldız Lamine Yamal için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
Thierry Henry'den Lamine Yamal uyarısı: Sonu Bojan Krkic gibi olur
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Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, performansıyla dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Ancak eski Arsenal ve Barcelona efsanesi Thierry Henry, genç oyunculara yapılan aşırı baskının tehlikeli olabileceğini belirtti.

Henry, Bojan Krkic'in de benzer bir baskı altında kaldığını hatırlatarak, "Bojan'ın belgeselini izleyin, genç yaşta gelen baskının onu nasıl etkilediğini göreceksiniz. İnsanlar bunu anlamıyor ya da anlamak istemiyor" dedi. Henry, Yamal'ın da aynı süreci yaşamaması için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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