Thierry Henry'den Lamine Yamal uyarısı: Sonu Bojan Krkic gibi olur

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, performansıyla dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Ancak eski Arsenal ve Barcelona efsanesi Thierry Henry, genç oyunculara yapılan aşırı baskının tehlikeli olabileceğini belirtti.

Henry, Bojan Krkic'in de benzer bir baskı altında kaldığını hatırlatarak, "Bojan'ın belgeselini izleyin, genç yaşta gelen baskının onu nasıl etkilediğini göreceksiniz. İnsanlar bunu anlamıyor ya da anlamak istemiyor" dedi. Henry, Yamal'ın da aynı süreci yaşamaması için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.