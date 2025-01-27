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Spor

Thierry Henry'i geride bıraktı! Salah, Premier Lig tarihine geçti

Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'de attığı 176 golle, Fransız efsane Thierry Henry'i geride bırakarak lig tarihinde en fazla gol atan 7. futbolcu oldu.

IHA27 Ocak 2025 Pazartesi 14:57 - Güncelleme:
Thierry Henry'i geride bıraktı! Salah, Premier Lig tarihine geçti
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Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, gösterdiği performansla rekorlar kırmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ipswich Town'u 4-1 mağlup eden Liverpool, 1 maç eksiği bulunmasına rağmen 2. sıradaki Arsenal'in 6 puan önünde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Söz konusu mücadelenin 35. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden 32 yaşındaki futbolcu Mohamed Salah, Premier Lig'de 176. golünü kaydetti. Salah, bu alanda Fransız efsane Thierry Henry'i geride bıraktı ve ligde en fazla gol atan 7. futbolcu oldu.

Salah, sezon sonuna kadar 177 golü bulunan Frank Lampard'ı, 184 kez gol sevinci yaşayan Sergio Agüero'yu ve 187 kez rakip fileleri havalandıran Andy Cole'u da geçerek Premier Lig tarihinde en fazla gol atan futbolcular sıralamasında 4. basamağa kadar yükselmeyi hedefliyor.

Mısırlı futbolcu, 22'si Premier Lig, 7'si UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3'ü EFL Cup olmak üzere bu sezon toplamda 32 maçta forma giyerken, 23 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

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