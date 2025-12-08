İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5695
  • EURO
    49,6327
  • ALTIN
    5764.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Thilo Kehrer: Galatasaray'a karşı iyi savunma yapmalıyız
Spor

Thilo Kehrer: Galatasaray'a karşı iyi savunma yapmalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Monaco'nun yıldız oyuncusu Thilo Kehrer maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
Thilo Kehrer: Galatasaray'a karşı iyi savunma yapmalıyız
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Monaco'nun kaptanı Thilo Kehrer maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstikrarlı olmaları gerektiğini söyleyen Kehrer, "Hücum olarak iyi performans gösterdiysek bir maçta, diğer maçta da göstermeliyiz. İyi savunma yapmalıyız. Hem takım disiplininde hem bireysel olarak herkesin işlerini iyi yapması gerekiyor. Ancak bu şekilde takıma istikrar gelir ve fırsatlar yaratabiliriz. Hedefimize gitmek için bu çok iyi bir durum olacaktır." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.