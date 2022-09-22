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Spor

Thomas Heurtel, Fransa Milli Takımı'ndan men edildi!

Fransa Basketbol Federasyonu, Rusya'nın Zenit St. Peterburg kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan oyun kurucu Thomas Heurtel'in Rus kulübünde forma giydiği sürece milli takıma seçilmeyeceğini açıkladı.

DHA22 Eylül 2022 Perşembe 13:22 - Güncelleme:
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Fransa Basketbol Federasyonu Ağustos ayının başında bir bildiri yayımlayarak Rus ya da Belarus takımlarıyla sözleşme imzalayan Fransız basketbolcuların milli takıma davet edilmeyeceğini açıklamıştı. Rus kulübü Zenit, dün yaptığı açıklama ile Thomas Heurtel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Fransa Basketbol Federasyonu, Thomas Heurtel ile ilgili olarak açıklama paylaştı. Federasyon açıklamasında temmuz ayında da adı Rus kulüpleriyle anılan Heurtel'in yeminli bir ifade vererek herhangi bir Rus takımıyla sözleşme ya da ön protokol imzalamadığını belirttiğini vurguladı. Resmi imzaların atılmasının ardından federasyon, Heurtel'in Zenit St. Petersburg kulübünde forma giydiği sürece 2024 Paris Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere bir daha milli takıma davet edilmeyeceğini belirtti.

Fransa, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'ya kaybederek gümüş madalya kazanmıştı. Heurtel, bu turnuvada Fransa ile çıktığı 9 maçta 10.4 sayı, 2.4 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

  • Thomas Heurtel
  • Zenit
  • Fransa Basketbol Federasyonu

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