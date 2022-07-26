Thomas Meunier: Neymar, Paris'e gittikten sonra büyüsünü kaybetti

Bir dönem PSG'de forma giyen Borussia Dortmund'lu Thomas Meunier, Neymar hakkında konuştu.

Borussia Dortmund'un Belçikalı oyuncusu Thomas Meunier, eski takım arkadaşı Brezilyalı yıldız Neymar hakkında konuştu. PSG'de üç sezon boyunca Neymar'la takım arkadaşı olan Meunier, Paris'te geçirdiği günlerin Brezilyalı yıldıza olumsuz etki ettiğini söyledi.

"Barcelona'da oynadığı zamanlarda Neymar'ın büyük hayranlarından biriydim. Eğer 10 yaşında olsaydım odamda kesinlikle bir posteri olurdu. Ancak Paris'e gittikten sonra büyüsünü kaybetti."

Neymar'ın Paris ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor. PSG, uygun bir teklif aldığı takdirde Neymar ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor.