Thomas Meunier, Trabzon'da!

Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı sağ bek Thomas Meunier transferini bitirdi.

Trabzonspor, prensipte anlaşmaya vardığı Meunier'i akşam saatlerinde Trabzon'a getirdi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Havaalanında açıklamalarda bulunann Thomas Meunier, "Hocamız ile bir video konuşması yaptık. Kulübün ve hocamızın bana ifade proje çok hoşuma gitti. Projeyi duyduktan sonra çok düşünmeme gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

Thomas Meunier ayrıca, "Daha önce Denswil ile oynadık. Süper Lig maçlarını takip etme şansım oldu. Takımımız her zaman zirve mücadele veren bir takım. 2 yıl önce şampiyon olmuş bir takım. İstanbul'un büyükleri ile olan mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

"DÜŞÜNMEME GEREK KALMADI"

Belçikalı sağ bek, "Borussia Dortmund ile son ayımda biraz sıkıntılar yaşadık. Hocamız (Abdullah Avcı), bana duymayı istediğim şeyleri söyledi. Takıma liderlik edebilecek, tecrübelerini aktarabilecek birini arıyordu hocamız. Benim de çok düşünmeme gerek kalmadı." şeklinde konuştu.

Transferin ilerleyen saatlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

BONSERVİSİNİ KENDİSİ ALACAK

Oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, futbolcu Dortmnund'dan bonservisini alacak.

BU SEZON 8 MAÇTA OYNADI

Meunier, bu sezon Alman deviyle 8 maçta görev yaptı.