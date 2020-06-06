06 Haziran 2020 Cumartesi 18:05 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 18:06

Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Thomas Müller, Bayer Leverkusen maçında kariyerinde bir ilki yaşadı.

40. dakikada bu sezon ki beşinci sarı kartını gören Müller böylelikle kariyerinde ilk kez sarı kart cezalısı durumuna düştü. Müller daha önce 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında 4 sarı kart görmüştü.

31 yaşındaki oyuncu kariyerindeki iki kez kırmızı kart görürken bunların ikisi de Şampiyonlar Ligi maçlarında gelmişti.

MÜLLER'İN BUNDESLİGA'DAKİ SARI KART GEÇMİŞİ!



2018-19: 1 sarı kart (32 maç)

2017-18: 4 sarı kart (29 maç)

2016-17: 0 sarı kart (29 maç)

2015-16: 4 sarı kart (31 maç)

2014-15: 1 sarı kart (32 maç)

2013-14: 2 sarı kart (31 maç)

2012-13: 0 sarı kart (28 maç)

2011-12: 1 sarı kart (34 maç)

2010-11: 2 sarı kart (34 maç)

2009-10: 3 sarı kart (34 maç)

2008-09: 0 sarı kart (4 maç)