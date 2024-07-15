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Spor

Thomas Müller milli takımdan emekli olduğunu açıkladı

Alman futbolcu Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 17:41 - Güncelleme:
Thomas Müller milli takımdan emekli olduğunu açıkladı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Almanya Milli Takımı formasını son kez giyen 34 yaşındaki Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Müller, "131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre... Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim" ifadelelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Thomas Müller 45 gol, 41 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu, Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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