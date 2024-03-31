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Spor

Thomas Müller: Performansımızdan dolayı hayal kırıklığına uğradık

Bayern Münih'in deneyimli futbolcusu Thomas Müller, sahalarında Borussia Dortmund'a 2-0'lık skorla mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

31 Mart 2024 Pazar 15:37 - Güncelleme:
Thomas Müller: Performansımızdan dolayı hayal kırıklığına uğradık
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Bayern Münih'in deneyimli isimlerinden Thomas Müller, sahalarında Borussia Dortmund'a karşı aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Alman futbolcu, "Performansımızdan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Milli maçlar için verilen aranın bize hiç iyi gelmediğini söyleyebilirim. Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesini beklerken son dakikalarda gol attığını gördük, bu bizim bir mazeret değil ama bizim için küçük bir darbe oldu. Maç içinde de sorunlarımız oldu." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Borussia Dortmund'un karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve galibiyeti hak ettiğini söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk şansı için de, "Şampiyonluk ihtimalimiz matematiksel olarak devam ediyor ama dürüst olmak gerekirse gerçekçi görünmüyor" diye konuştu.

PUAN DURUMU

Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 27 maç sonunda 73 puanı bulunuyor. En yakın takipçisi Bayern Münih ise 27 maçta 60 puan topladı.

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