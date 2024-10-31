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Spor

Thomas Müller'den Bayern Münih kararı!

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen efsane oyuncu Thomas Müller, geleceği hakkında kararını verdi. 35 yaşındaki futbolcu Alman devinden ayrılıyor.

31 Ekim 2024 Perşembe 18:21 - Güncelleme:
Thomas Müller'den Bayern Münih kararı!
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Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor. Bayern Münih'in altyapısına 2000 yılında giren Thomas Müller, 2009 yazında A Takıma yükselmişti.

35 yaşındaki Müller'in sezon sonunda Bayern Münih'le geçen kariyerine nokta koyacağı iddia edildi.

BAYERN MÜNİH'TEN MLS'E

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih'te efsaneleşen Thomas Müller'in gelecek sezon MLS'e transfer olacağı yazıldı.

Yine haberde yer alan bir bilgiye göre 35 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa'da başka bir takımda oynamak istemediği için ABD'ye gitmeye sıcak bakıyor.

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