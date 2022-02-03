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Spor

Thomas Müller'den Erling Haaland açıklaması

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Thomas Müller, Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Şubat 2022 Perşembe 21:58 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 21:58
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Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu Thomas Müller, takımının da ilgilendiği Erling Haaland hakkında konuştu.

Bild'e konuşan Thomas Müller, Bayern Münih'in de aralarında Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan golcü futbolcu Erling Haaland ile ilgili kendisine yöneltilen "Asistlerin ile Haaland'ı beslemek ister misin?" sorusuna flaş bir cevap verdi. Alman yıldız, "Atlarımı ve tavşanlarımı beslemeyi tercih ederim." sözleri ile dikkatleri çekti.

BAYERN'DEKİ GELECEĞİ

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Müller takımdaki geleceğine de değindi. 32 yaşındaki Alman futbolcu, "Şu anda kimse benimle iletişime geçmedi. Bu nedenle bekleyip gelecekte neler olacağını görmemiz gerekecek." ifadlerinde bulundu.

Bu sezon Bayern Münih ile çıktığı 29 maçta yaptığı 20 asistle oldukça başarılı bir performans gösteren Müller'in takımın yıldız golcüsü Robert Lewandowski ile olan uyumu da dikkatleri çekiyor.

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