Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı Thomas Müller, Galatasaray maçının ardından oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY ÇILGINCA OYNADI"

Alman basınına konuşan Müller, "Galatasaray biraz çılgınca bir top oynuyor. Pres konusunda çok iyiler. Yüksek şiddetli ve biraz çılgınca bir oyun. Ama sahada ne yaptıklarını çok çok iyi biliyorlar." dedi.

"KIMMICH, 'BU BİRAZ FAZLA' DEDİ"

Münih'te birçok Galatasaray taraftarının maçta olduğuna dikkat çeken Müller, "18 maçta 2 kez kaybettiler ve 2'si de bize karşı. Sanırım buradan kendimize güzel bir şeyler çıkarabiliriz. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Ben ısınmaya çıkmamıştım. Dışarıdan Kimmich içeriye geldi ve durumun biraz aşırı olduğundan bahsetti. Dürüst olmak gerekirse bunu bekliyordum, hatta daha fazlasını bile bekliyordum." ifadelerini kullandı.

"İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK"

Son olarak Galatasaray'ın pres gücüne değinen Alman yıldız, "Önde böylesine güçlü pres yapan bir takıma karşı öyle iyi kombinasyonlarla geriden çıkma şansınız pek yoktur. Biraz rahat olup topu 3. bölgeye, Kane ve kenar forvetlere taşımalısınız. Maalesef bunu istediğimiz ölçüde yapamadık. Daha fazla pozisyon üreteceğimizi düşünmüştük, olmadı. Final paslarımız yetersizdi." sözlerini sarf etti