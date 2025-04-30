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Spor

Thomas Müller'den Guardiola itirafı

Bayern Münih'in deneyimli yıldızı Thomas Müller, kulübün son yıllardaki performansıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Müller, Pep Guardiola sonrası teknik direktör-kadro uyumunun oturmadığını dile getirdi.

Haber Merkezi30 Nisan 2025 Çarşamba 18:09 - Güncelleme:
Thomas Müller'den Guardiola itirafı
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Bayern Münih'in sezon sonunda ayrılacak kulüp efsanesi oyuncusu Thomas Müller, geride kalan sezonu değerlendirdi ve takımın geçirdiği dönüşüme dikkat çekti. İşte Müller'in açıklamaları:

"PEP'TEN BU YANA SAĞLANAMADI"

Kulübün uzun süredir tam anlamıyla uyumlu bir teknik ekip ve oyuncu kadrosuna sahip olmadığını belirten Müller, "Pep Guardiola'dan bu yana hiçbir teknik direktör-kadro uyumu tam anlamıyla oturmadı. Hansi Flick döneminde başarılı zamanlar geçirdik ama o dönemde bile teknik heyetle kulüp yönetimi arasında bazı sürtüşmeler vardı" dedi.

Bu sezonun ise daha bilinçli adımlarla kurulan bir yapı olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Kulüp, takım ve teknik heyet arasında bu sezon daha uyumlu bir birliktelik vardı. Oynanan futbol da hem yönetimin hem de taraftarların görmek istediği türdendi: direkt, hücum odaklı, aktif futbol. Bu her zaman başarıyı garanti etmez ama oyun anlayışı doğru yönde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"TUCHEL'İN TAKIMI KÜÇÜMSENMEMELİ"

Thomas Tuchel yönetimindeki geçen sezonun da küçümsenmemesi gerektiğini söyleyen Müller, "Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen başarı küçümsenmemeli. Ligde şampiyon olamamamızın en büyük nedeni, Leverkusen'in tarihi bir sezon geçirmiş olması" diye konuştu.

"SOYUNMA ODASINI SONUÇLAR BELİRLER"

Sezon boyunca takım içindeki atmosferin sorulması üzerine Müller, "Bir takım her hafta rakiplerini ezip geçerken, soyunma odasında sıkıntı çıkmaz. Bu nedenle durumu izole bir şekilde değerlendiremezsiniz. Kaldı ki bir şey hissetmiş olsam bile size söylemem" diyerek esprili bir dille soruyu yanıtladı.

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