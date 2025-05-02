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Spor

Thomas Müller'in yeni durağı netleşiyor

Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Alman oyuncu Thomas Müller'in yeni adresi belli oluyor. Buna göre deneyimli futbolcunun, MLS'e transfer olmasının yakın olduğu belirtildi.

Akşam2 Mayıs 2025 Cuma 08:38 - Güncelleme:
Thomas Müller'in yeni durağı netleşiyor
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Futbol dünyası, Bayern Münih'in yaşayan efsanesi Thomas Muller'in kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanmasıyla çalkalanıyor. 35 yaşındaki Alman yıldız, altyapısından yetiştiği kulüpte geçirdiği 25 yılın ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Amerika'daki ilgi giderek büyüyor. Her ne kadar oyuncunun "Discovery Rights"ı FC Cincinnati'nin elinde olsa da, son raporlar Muller'in Batı Yakası'na geçmeye daha sıcak baktığını gösteriyor. Alman basınına göre en güçlü aday, Los Angeles FC (LAFC).

LAFC, Muller için sadece cazip bir maaş değil, aynı zamanda Beverly Hills'te golf tutkusunu yaşayabileceği bir malikane ve Bayern Münih'in ABD marka elçiliği görevini de içeren bir paket hazırladı. Bu teklifin başında Bayern kampüs yöneticisi Jochen Sauer'in olduğu belirtiliyor.

MLS'in diğer ekipleri de devrede. Daha önce Muller'in adı San Diego FC ile anılmıştı, ancak son gelişmeler bu kulübün yarışta olmadığını gösteriyor. Ayrıca, bazı Serie A kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilse de oyuncunun önceliği şu an için MLS.

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