Thomas Reis: 18 puan bize yeterli değil

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, galibiyetle ayrılmış olsalar da istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

İlk yarıda çok kötü oynadıklarını vurgulayan Reis, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya çok daha iyi başladık diyebilirim. Birazcık daha iyi bile oynamış olsak istediğimizi aldık diyebilirim. Karakter gösterdik. Bu galibiyetin kesinlikle karakterin ve güçlü mantalitenin sonucu olduğunu söyleyebilirim. Evet 18 puandayız ama bu yeterli değil. Süper Lig'de kalmak için bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."