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Spor

Thomas Reis: Adana Demirspor maçını kazanacağız

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Adana Demirspor maçını kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Rakiplerinin ligde kalma şansının düşük olduğunu belirten Reis, 'Onlar bireysel olarak kendilerini göstermek isteyecek ama biz agresif bir oyunla puan ya da puan alma ihtimallerini ortadan kaldıracağız.' dedi.

AA7 Mart 2025 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Thomas Reis: Adana Demirspor maçını kazanacağız
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rendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Adana Demirspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, 9 Mart Pazar günü sahalarında oynayacakları Adana Demirspor maçını değerlendirdi.

Adana Demirspor'un zor durumda olduğunu belirten Reis, "Ligde kalabilmeleri 'çok zor' diyebilirim bu saatten sonra ama sonuçta birçok oyuncu da kendini göstermeye çalışacaktır. Özellikle önümüzdeki sezonda yeni bir takıma gidebilmek adına ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Yapmaya da devam edeceklerdir. Bu sebepten zor bir maç bizi bekliyor. Planımız bu maçı kazanmak. Çünkü kazanmamız durumunda yolumuzda devam edeceğiz. Puanları Samsun'da bırakmak istiyoruz." dedi.

Adana Demirspor karşısında çok daha agresif oyun sergilemeleri gerektiğini aktaran Reis, rakibin "puan ya da puanlarla ayrılabileceklerini düşünmesine bile şans vermeyeceklerini" kaydetti.

Beşiktaş ile üçüncülük için mücadele etiklerini dile getiren Reis, "Sadece Beşiktaş değil, aynı zamanda Eyüpspor, Göztepe gibi diğer rakiplerimizde var. Onlar da çok iyi performans gösteriyor. Takımımızın performansı çok çok önemli. Beşiktaş, sezon başına da aslında gayet iyi başlamıştı ama sonrasında istemedikleri sonuçlar aldıkları için biraz düşüş yaşamışlardı. Sezon başında açıkçası kimse bizim Beşiktaş ile bu haftalarda üçüncülük savaşı vereceğimizi beklemezdi. Çok iyi performans gösterdik şimdiye kadar ve bir sonraki maçta Adana Demirspor karşısında da kesinlikle iyi bir performansla kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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