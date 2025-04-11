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Spor

Thomas Reis: Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 23:52 - Güncelleme:
Thomas Reis: Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Thomas Reis "İlk yarıdaki performansımızda pozitif bir şey varsa, iyi savunma yapmamızdı. Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Kendi yaptığımız hatalar vardı. Bizim yaptığımız hatalardan iki gol yedik. Pasla ön tarafa doğru çıkmaya çalışırken 2-0 geriye düştük. İkinci golden sonra maç bitti diyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Galatasaray bizden daha iyiydi." dedi.

Karadeniz ekibi ile ilgili konuşan Thomas Reis "Dar bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz yok. İlk defa şans verdiğim genç bir oyuncumuz da vardı. Süper Lig'deki ilk dakikalarını aldı. Kulüp olarak gençlere de fırsat vermeye çalışıyoruz. İkinci gol çok erken geldi. Bizim planımızda bu yoktu. Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede döner ve bir sonraki maçta daha iyi performans gösteririz." ifadelerini kullandı.

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