Thomas Reis: Bizim için çok iyi bir akşam olduk

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Reis, "Benim için çok önemli bir şey vardı. Beşiktaş'a karşı da burada oynadık ve iyi performans göstermiştik. Fenerbahçe'ye karşı oynadık, 2 defa gol yememize rağmen vazgeçmedik. Çok iyi performans gösterdik. Geri gelmesini bildik. Bizim için çok iyi bir akşam olduk." dedi.

Alman teknik adam, "Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynuyorsanız, 2 defa geri düşüp dönüyorsanız doğru işler yaptığınızı gösterir. Taraftarımız da bizi çok iyi desteklediler. Sezon başında da belirtmiştim; taraftarımız yanımızda olursa çok iyi sezon geçirebiliriz demiştim. Sonradan oyuna girenler de çok iyi enerji verdiler. 1 puanı almamızdaki ana faktör onlardı." sözlerini sarf etti.