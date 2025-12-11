İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Thomas Reis: Böyle oynadığınız maçı kazanamazsınız

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, AEK mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'İkinci yarısını böyle oynadığınız bir maçı kazanamazsınız. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 pozisyon da yakaladık ama değerlendiremedik, 2. golü atamadık.' ifadelerini kullandı.

Thomas Reis: Böyle oynadığınız maçı kazanamazsınız
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor, konuk ettiği AEK'e 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Takımın ikinci yarıdaki performansından memnun olmayan Reis, "İkinci yarısını böyle oynadığınız bir maçı kazanamazsınız. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 pozisyon da yakaladık ama değerlendiremedik, 2. golü atamadık. Soyunma odasında aynı oynama şeklini devam ettirelim dedik ama birçok aksiyonda geç kaldık. Gereksiz bir faul sonrası frikikten 1-1 oldu. Yaptığımız bir hatadan dolayı da 2-1 yenildik. Şimdi bir şansımız daha var. En iyi şekilde dinlenip Süper Lig'deki zorlu maçımıza hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un transfer gündemine dair yanıt veren Alman teknik adam "Transfer çalışmalarıyla alakalı olarak çalışmamız, kararlar vermemiz gerekiyor. Türkiye'de yabancı kuralı var. Bu nedenle herhangi bir ayrılık olmadan daha fazla futbolcu getiremiyoruz." dedi.

