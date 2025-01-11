Thomas Reis: Çok iyi savaştık

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kayserispor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Thomas Reis 3 puan aldıkları ve sahadan galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Çok zor bir maç olacağını söylediğini anımsatan Reis, "Rakibimizin ligde kalma adına her puana ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Maçın ilk dakikalarında iyi bir performans gösterdik. Hemen golü bulduk. Golden sonra istemediğimiz bir performans göstermeye başladık ancak maçın geri kalan kısmında iyi savunma yaptık. Çok iyi savaştık. Kayseri de elinden geleni yapmaya çalıştı. Son dakikaya kadar baskı kurmaya çalıştı. Girdikleri son pozisyonda golü atabilirlerdi. Galibiyetle ayrılan takım biz olduk. 36 puana ulaştık, çok mutluyuz." diye konuştu.