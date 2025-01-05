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Spor

Thomas Reis: Eleştirilere çok güzel cevap verdik

Samsunspor'un çalıştırıcısı Thomas Reis, evlerinde Trabzonspor'u 2-1 yendikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi5 Ocak 2025 Pazar 01:45 - Güncelleme:
Thomas Reis: Eleştirilere çok güzel cevap verdik
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Samsunspor'un çalıştırıcısı Thomas Reis, evlerinde Trabzonspor'u 2-1 yendikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Reis, "Takımımla gurur duyuyorum. Maç öncesi problemlerimizden bahsetmiştiniz, bugün takımım çok güzel bir cevap verdi. Kalplerini koyarak oynadılar. İnanılmaz performans sergilediler. Zor bir maç, zor bir derbi oldu ama galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz." dedi.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Alman teknik adam, "Rakibimiz çok iyi baskı kurdu. Arkada boşluklar vereceklerini biliyorduk. Bunları değerlendirirsek istediğimizi alabileceğimizi düşünüyorduk. İkinci yarıda biraz pasif başladık. Rakibimiz daha fazla topla oynamış olabilir ama 90 dakikanın geneline bakınca, kesinlikle çok güzel, önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

4 OYUNCUNUN KADRODA OLMAMASI

Thomas Reis, dört futbolcunun kadroda olmamasıyla ilgili, "Hoca olarak konuşuluyor olmanız çok normal. Bazı kararlar vermek zorundaydım. Bazen kararlar pozitif, bazen negatif olabiliyor ama belirli kurallarımız var. Önemli olan takım olmamızdı. Takımın bugünkü performansını da gördünüz. Başkanımızın bir vizyonu var. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne ben ne de bir oyuncu Samsunspor armasından büyük değildir. Benim kararım. Bugün puan kaybetsek benim sorumluluğumdu ama yine aynı kararı alırdım. Çok güzel bir performans gösterdik ve mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

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