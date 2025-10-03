İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Thomas Reis: Galibiyetten ötürü gurur duyuyoruz

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Legia Varşova'yı 1-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

3 Ekim 2025 Cuma 01:05
Thomas Reis: Galibiyetten ötürü gurur duyuyoruz
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Alman teknik adam, maçın oynandığı Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Takımını galibiyetten ötürü kutlayan Reis, "Almış olduğumuz bu galibiyetten ötürü takımımla gurur duyuyorum. Sonuç olarak Avrupa'da almış olduğumuz ilk galibiyet. İlk yarıya bakacak olursak aslında çok da fena bir performans göstermedik. Elbette istediğimiz performans da değildi. Ama ikinci yarada çok daha zorlandık. Zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. Atmosferin de zorlu geçeceğini biliyorduk. Böyle bir taraftarın önünde almış olduğumuz bu galibiyetten ötürü de gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Reis, Legia Varşova'nın ilk 11'nin sürpriz olmadığını belirterek, "Çok zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıya giren oyuncular da çok kaliteliydi. Pazar günü de zorlu bir Fenerbahçe karşılaşması var. Bugün harika bir galibiyet aldık, hanemize 3 puan yazdırdık. Konferans Ligi'nde oynamamız gereken 5 karşılaşma daha var. Bir sonraki karşılaşmamız Dinamo Kiev'e karşı olacak. Evimizde oynayacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bir sonraki karşılaşmamız kesinlikle zor bir karşılaşma olacaktır." ifadelerini kullandı.

  • UEFA Konferans Ligi
  • Legia Varşova
  • Thomas Reis

