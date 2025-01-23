Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. 10 kişiyle 1 puan aldıkları Beşiktaş maçının geride kaldığını hatırlatan Alman teknik adam, Gaziantep FK müsabakasına ise mutlak 3 puan parolası ile çıkacaklarını ifade etti.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ MÜCADELEMİZ İLE BİRÇOK RAKİBE MESAJ VERDİK"

"Ülke olarak bu hafta içerisinde çok zor 2 günü yad ettik. Otel yangınında hayatını kaybeden insanlarla alakalı olarak çok üzgünüm. Tüm ailelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 20 Ocak kazasında camiamızın kaybettiği insanları üzüntüyle yad ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Thomas Reis, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Beşiktaş karşılaşması geride kaldı. Bizler de insanız ve hata yapabiliyoruz. Hakemin verdiği bazı kararlar hakkında hemfikir olmadığımı belirtmiştim. Mücadelemiz çok önemliydi. Uzun süre boyunca 10 kişiyle takım olarak birbirimiz için çok iyi savaştık. Bu zaten bizim olmak istediğimiz seviye. Bu şekilde devam edersek birçok maç için rakiplerimize mesaj da vermiş oluruz. Gaziantep FK son 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Zorlu bir rakiple karşılaşacağız. Kendi evimizde oynayacağız ve güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. 1 oyuncumuz kart cezası dolayısıyla bizle olamayacak. Bugünkü son antrenmanla birlikte Gaziantep FK maçının ilk 11'ini şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep FK maçından kesinlikle galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Ligin formda ekiplerinden Gaziantep FK'ya karşı kazanmak için mücadele edeceklerini dile getiren Thomas Reis, "Burada en önemli konu başarılı sonuç almak. Bazen topa sahip olduğumuz karşılaşmalar oluyor. Bazen de topu rakibe bıraktığımız maçlar oluyor. Bu da rakip ve maçtan maça değişiyor. En önemli konu istediğimiz sonucu almak. Rakipler de bizi analiz ediyor. Aldıkları tedbirler dolayısıyla bizim bazen sorun yaşamamıza neden olabiliyorlar. Biz bunu son maçlarda orta sahada topa sahip olmakla alakalı sıkıntılar yaşadığımızda gördük. Ancak sonuçlara bakacak olursak topa sahip olalım ya da olmayalım başarılı sonuçlar aldık diyebilirim. Tüm maçlarda baskılı bir şekilde oynamak istiyoruz. Kayserispor maçında da istemediğimiz bir performans göstermemize rağmen o maçı kazanmayı bildik. Bu tip maçlarda top sizde değilse bile kötü performans gösteriyorsanız dahi kazanmanız çok önemli ki bunu başardık. Gaziantep FK maçından ise kesinlikle galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Maçın seyrine göre oyunumuzu şekillendireceğiz ve istediğimiz sonucu almaya çalışacağız" cümlelerine yer verdi.

"Oyuncularımın ceza sınırında olması ilgilendiğim bir konu değil"

Sarı kart ceza sınırındaki oyuncuların çokluğunun taktik zihniyeti etkileyip etkilemediği ile alakalı soruyu da Reis, "Her maçın bizim için anlamı var. Her maç için ayrı bir plan olması gerekiyor. Tüm maçlarda temaslı bir şekilde agresif bir şekilde oynayıp istediğimizi almak istiyoruz. Bunun sarı kart ceza sınırıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kart sınırında olan futbolcuların bu nedenle agresif oynamadıklarını düşünmüyorum. Galatasaray ve Kayserispor mücadelelerinde yaptığımız bazı hatalar vardı. Ne zaman agresif, ne zaman önde baskı veya ne zaman ikinci bölgede baskı yapacağımızla alakalı bazı sıkıntılar yaşadık. Bu 2 maçta bazen çok fazla hatlar arası boşluklar verdik. Sonuçta rakipler de bizi analiz ediyor. Bize göre bazı tedbirler alıyor. Bizim de bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Beşiktaş maçından 1 puan aldık ama güzel bir oyun sergileyip, takım olarak kompakt kaldığımızı söyleyebilirim. Gaziantep FK da çok agresif, baskı yapmaya çalışan ve ciddi boşluklar veren bir takım. Bizim de ona göre güzel bir oyun sergilememiz gerekiyor. Çözüm olarak da bu maçın özelinde bizim de tedbir ve çözümlerimiz olacak. Bazen önde bazen de geri çekilip agresif baskı yapmayı düşünüyoruz. Sezon başında genelde aynı takımla oynamaya çalıştık. O dönemde oynayan ve oynamayan oyuncular arasında seviye farkı vardı. Bugüne geldiğimizde kesinlikle antrenman ve maç performanslarına baktığımızda futbolcular arasında farkın kapanarak seviyenin hemen hemen birbirine yakın olduğunu gördük. Bunu Trabzonspor maçında da net gördük. Daha önce süre almamış birkaç oyuncumuzla Trabzonspor maçına çıkmıştık ve süre almadıklarını hiç hissettirmediler. Çok iyi bir performans sergilediler. Bir oyuncunun kart sınırında olması benim çok fazla ilgilendiğim bir konu değil. Benim için önemli olan takımdaki diğer futbolcuların da hazır bir şekilde bekliyor olması. Gaziantep FK maçında da Drongelen bizle olamayacak. Takımdaki diğer herkesin hazır olması bizim için, takım için ve sezonun geri kalanı için çok doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Umarım yarın da iyi bir performans gösterip ve 3 puanın Samsun'da kalmasını sağlarız" şeklinde konuştu.