Thomas Reis: Hakem, en iyi performansını gösteremedi

Trendyol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Berabere kaldık ve bu bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı oldu." dedi.

Alman teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Hatalarından ders çıkartacaklarını belirten Reis, şunları kaydetti:



"Her şeyden önce kendi hatalarımıza bakmamız gerekiyor. Bugün göstermiş olduğumuz performans, iyi performansımız değildi. Aslında ilk yarıya baktığımızda her şey kontrol altındaydı. Ceza sahasının dışından rakibe belki iki tane şut çekme fırsatı verdik. Onun dışında da oyunun kontrolü bizdeydi. İlk yarıda golü bulduk. İkinci yarıda, muhtemelen sizler de fark etmişsinizdir, oyuncularımız biraz yorgundu. Daha sonrasında birçok hata yaptık. Şanssız bir gol yedik. Çünkü rakibimize gerçek anlamda vermiş olduğumuz bir net bir fırsat değildi."

Rakiplerinin şutunun gol pasına dönüştüğünü anlatan Alman teknik adam, "Takım halinde en iyi performansımızı gösteremedik bugün. Sizler de beni çok iyi tanıyorsunuz. Bir hoca olarak hiçbir zaman bahaneye sığınmam. Ama hakem de bugün en iyi performansını gösteremedi. Ben açıkçası anlayamadım. Sizler belki bana bunu açıklayabilirsiniz. Biz takım olarak topa sahip olmada yüzde 55 gibi bir orana sahiptik. Böyle bir orana sahip olduğumuz halde 29 faul yaptık. Dediğim gibi hakem en iyi gününde değildi. Çok iyi bir performans gösterdiği düşünmüyorum. Sonuç olarak berabere kaldık ve bu bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı oldu." ifadelerini kullandı.

