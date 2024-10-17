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Spor

Thomas Reis: Henüz bir şey başarmış değiliz

Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında gösterdiği başarılı performansla 2. sıraya yerleşen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Thomas Reis: Henüz bir şey başarmış değiliz
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'de ilk hedeflerinin 42 puan toplamak olduğunu, bunu başardıktan sonra farklı hedefler hakkında konuşmaya başlayacaklarını söyledi.

Alman teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yurt dışı tecrübesini Samsunspor'da yaşadığını dile getirdi.

Samsunspor'da mutlu olduğunu ifade eden Reis, "Başarılı bir sezon geçirmemiz işleri biraz kolaylaştırıyor. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. İngilizcemi bile geliştiriyorum. Yeni bir mantaliteye de alışmaya çalışıyorum. Türkiye'de insanlar çok cana yakın, bana çok iyi davranıyorlar ve beni çok iyi hissettiriyorlar." dedi.

Thomas Reis, Samsunspor'da transfer yasağının olduğu dönemde göreve geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Transfer yasağını bir risk olarak görmedim. Özel görevleri seviyorum. Bu tür kulüplerde çalıştım, Samsunspor da onlardan biri. Bochum'dan Schalke 04'e gitmiştim orada benzer bir durum ve zorluklarla karşılaşmıştım. Bu durumlarda iyi bir teknik direktör olduğumu gösterme fırsatım oluyor. Bu benim için güzel bir görev. Bu görevi yaparken de bana gayet iyi hissettiriyor. Transfer yasağımızın olduğunu bilerek geldim. Sezon başında futbol direktörümüz Fuat Çapa'dan telefonla teklif aldıktan sonra çok mutlu oldum."

"TAKTİKSEL ANLAMDA DEĞİŞİKLİKLER YAPTIM"

Alman teknik adam, Samsunspor'un geçen sezon kümede kalma mücadelesi verdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı kadroyla bu sezona başladık. Geçen sene ile bu sene aslında çok farklı. Hatta 2 sezon önce Samsunspor 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmıştı ve takıma çok sayıda oyuncu transfer edilmişti. Süper Lig'e kötü başladı ve sonrasında teknik direktör değişikliğine giderek Markus Gisdol hoca geldi. Markus hoca, geçen yıl kümede kalmak için belirli bir taktikle oynadı. Bence de o dönem o taktikle oynamak doğru bir karardı. Takım da zaten bunu yaparak kümede kaldı. Bu seneye gelecek olursak taktiksel anlamda değişiklikler yaptım. Topun bizde kalmasını istedim. Topla oynamayı seven bir takım haline geldik. Orta sahada zaten başarılı oyuncularımız var. Oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. "

Thomas Reis, iyi performanslarına rağmen ligde henüz bir şey başarmadıklarının altını çizerek, "Kesinlikle görevimiz henüz bitmiş değil, belirli puan topladık. Lig çok zor geçecektir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Henüz bir şey başarmış değiliz, her şey her an değişebilir. 42 puana ulaşmamız durumunda ligde kaldığımızı sayabiliriz. 42 puana ulaştıktan sonra belki farklı hedefler hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Şu an için aynı şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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