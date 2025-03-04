Thomas Reis: İnancı hiçbir zaman kaybetmedik

Trendyol Süper Ligin 26. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis de çılgın bir maç olduğunu söyledi.

Ligin ilk yarısındaki maça benzer bir mücadele olduğunu aktaran Reis, "Maçın başında goller yedik, daha sonra geri geldik. Birinci yarı biz kendi oyunumuzdan uzak bir oyun sergiledik. Rakibimiz gibi oynamayı tercih ettik. Göztepe çok iyi bir şekilde önde baskı kurdu. İlk yarıyla alakalı net 2 pozisyona girdiler. Bizim ise net 1 pozisyonumuz vardı. İlk yarının son dakikasında istemediğimiz bir gol yedik." dedi.

İkinci yarıya iyi başladıklarını anlatan Reis, kendi hatalarından kaynaklanan bir gol yediklerini vurgulayarak, "Soyunma odasında oyuncularımla konuştum ve daha fazla öz güvenli oynamaları gerektiğini söyledim. Takımım geriye gelmek adına inancı hiçbir zaman kaybetmedi ve inanarak devam etti. Geri gelmek adına taktiksel anlamda elbette bazı değişiklikler de yaptık. Bu atmosferde böyle bir takıma karşı böyle bir mücadeleden sonra geri gelmekten dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.