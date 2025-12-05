İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Thomas Reis kadroyu korudu

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor maçındaki kadroyu değiştirmeyerek Galatasaray karşısına aynı 11'le çıktı.

5 Aralık 2025 Cuma 20:32
ABONE OL

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligin 14. haftasında 1-1 sona eren Corendon Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Zirve takibini sürdüren kırmızı-beyazlı takım, lider Galatasaray karşısına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carl Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye 11'i ile mücadele etti.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Albert Posiadala, Efe Berat Toruz, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Polat Yaldır, Tahsin Bülbül, Marius Moundilmadji görev bekledi.

