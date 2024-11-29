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Spor

Thomas Reis: Kalan 3 maçı da kazanmak istiyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, devre arasına kadar kalan 3 maçı da kazanarak alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmak istediklerini söyledi.

IHA29 Kasım 2024 Cuma 13:38 - Güncelleme:
Thomas Reis: Kalan 3 maçı da kazanmak istiyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Son 2 maçı kazanamadıklarını hatırlatan Reis, devre arasına olan 3 müsabakanın tamamını kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bodrumspor'un da Alanyaspor gibi alt sıralardan kurtulmaya çalıştığını aktaran Thomas Reis, "Rakibimiz bulunmuş olduğu pozisyon sebebiyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve puana ihtiyacı var. Elbette ki bu karşılaşma da zor geçecek. Alanyaspor maçında yaptığımız hataları tekrar etmememiz gerekiyor. Bu hataları yapmazsak, puanlar kazanmak için çok güzel bir fırsat yakalayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KALAN 3 MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUM"

Devre arasına kadar kalan 3 mücadeleden galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren Alman çalıştırıcı, "İlk devreye kadar alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Her maç çok çok önemli. Her maç da çok zor geçiyor. Devre arasına kadar oynayacağımız 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Önümüzde ilk olarak Bodrum FK karşılaşması var ve bu maçtan 3 puan alarak ayrılmak istiyoruz. Ondan sonra ne olacak bilmiyoruz ama bu maçı kazanacak olursak alttaki takımlarla çok ciddi bir puan farkı açmış olacağız" diye konuştu.

"KADROMDAN MEMNUNUM, OYUNCULARIM ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

'Dar oyuncu kadrosu' olduğu yönündeki konuşanlar hakkında ise Reis, "Bazen bazı oyunculardan eksik, yoksun bir şekilde bir karşılaşmaya çıkmamız gerekiyor. Bu da bize sıkıntılı anlar yaşatabiliyor. Alanyaspor karşısında disiplinle oynamadılar demek de doğru olmaz. Ben kesinlikle oyuncularımın disiplinli oynadıkları düşüncesindeyim. Zaten oynayan oyuncular da her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Herhangi bir bahaneye sığınmak istemiyorum. Ben kadromdan memnunum. Ellerinden gelenin de en iyisini yapmaya çalışıyorlar" cümlelerine yer verdi.

Samsunspor, devre arasına kadar içeride Bodrumspor, deplasmanda ise Eyüpspor ve Sivasspor karşılaşmalarına çıkacak.

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