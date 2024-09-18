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Spor

Thomas Reis: Kazandığımız için mutluyuz

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, RAMS Başakşehir maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

IHA18 Eylül 2024 Çarşamba 22:53 - Güncelleme:
Thomas Reis: Kazandığımız için mutluyuz
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Başakşehir'i sahasında 2-0'la geçen Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Reis, kendi sahalarındaki ilk iç saha galibiyetini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Thomas Reis, "Çok iyi bir maç oynandı. 2 takım da iyi mücadele verdi. Son dakikaya kadar disiplinli olmaya çalıştık. İlk 15 dakikada biraz sıkıntılar yaşadık. Taktiksel değişiklikler yaptık ve ilk 15'den sonra daha iyi oynadık. Devre arasından sonra disiplinli oynamaya devam edeceğimizi söyledim. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımız önünde ilk galibiyetimizi aldığımız için de mutluyuz. Umarım taraftarımız da çok mutludur" dedi.

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