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Spor

Thomas Reis: Kendi hatamızdan kaybettik

Trendyol Süper Ligi'nde 30. hafta karşılaşmasında Samsunspor, konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 23:57 - Güncelleme:
Thomas Reis: Kendi hatamızdan kaybettik
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Alman teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Thomas Reis, "Bugün gösterdiğimiz performanstan ve mağlubiyetten dolayı çok mutsuzum. Geçen haftandan çok daha iyi performans göstermek istemiştik. Zor bir karşılaşmaydı, eksiklerimiz vardı. Erken dakikalarda Bennasser'ın beklemediğimiz bir sakatlığı oldu. İkinci yarıya çok daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Frikikten golü bulduk. Kendi hatamızdan yediğimiz golle kaybettik. Gelecek hafta Galatasaray ile zor bir maç bizi bekliyor. Nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Reis, takımda rehavetin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

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