Spor

Thomas Reis: Korkarak oynadık

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe karşısında yeterince agresif oynayamadıklarını ve performanstan memnun olmadıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 23:08 - Güncelleme:
Thomas Reis: Korkarak oynadık
Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İşte Reis'in açıklamaları:

"Fenerbahçe maçındaki performansımızdan üzgünüz. Korkarak oynadık, yeteri kadar agresif değildik. İkinci yarı farklı bir sistemle başladık. Daha iyiydik ama yediğimiz goller ve gol yeme şekilleri bizi üzdü. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ligin ikinci yarısı bizim için zor geçecektir."

"Şu anda lig, kupa, Konferans Ligi'nden biri için 'daha önemli' demem halinde eleştirilerin odağı olurum. Çok fazla eksik ve sakat oyuncularımız var. Hedefimiz Konferans Ligi'nde Play-Off'u geçmek. Ligde ise geçen seneki aynı puanları almak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da bir sonraki maçı kazanmayı hedefliyoruz."

