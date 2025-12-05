Thomas Reis: Net penaltıydı! Skandal bir karardı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Reis, "Net penaltıydı! Skandal bir karardı" dedi.

Thomas Reis, "İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. TV'de beIN Sports'u uzunca bir süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı! Skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı, anlamadım. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi." ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, "Bu bize karşı verilen ilk defa karar değil. Fenerbahçe maçında da haksız bir şekilde aleyhimize bir karar verildi. İlk yarıdaki performansa devam etseydik konuşmazdım ama VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an bir şey mi yiyordunuz, molada mıydınız! Bu skandal. En azından 1 puanı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.