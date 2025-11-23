Thomas Reis: Penaltıdan emin değilim

Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve evinde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Samsunspor ise deplasmandaki namağlup serisini 8 maça çıkardı.

Maçın hemen ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

"PENALTIDAN EMİN DEĞİLİM"

Penaltıdan emin olmadığını dile getiren Thomas Reis, "Bugün takım halinde çok iyi performans gösterdik. İlk yarı 35 dakika boyunca çok iyiydik. Sonrasında oynama tempomuzu kaybettik. Çok basit top kayıpları yaptık, özellikle ceza sahası etrafında. Bu hatalarımızla rakibi güçlendirdik. İkinci yarının başında talihsiz bir penaltı oldu. Penaltı olup olmadığından emin değilim. Sonuçta penaltı oldu. 1-0 geriye düştük. Takım halinde inancımızı kaybetmedik. Sonucunda da atmış olduğumuz 1 gol ve 1 puan. 1 puandan ötürü mutluyum ama 90 dakikaya bakınca daha fazlasını hak eden taraftık." ifadelerini kullandı.

"YOĞUN MAÇ TEMPOSUNDAN KEYİF ALMALIYIZ"

Maç temposundan şikayet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Thomas Reis, "Açıkçası bir sonraki maç için konuşmak kolay değil. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Konferans Ligi'nde çok iyi pozisyondayız. Ben hoca olarak bahaneye sarılan biri olmadım. Hem saat farkı hem uzun seyahat nedeniyle yorucu bir yolculuk bekliyor. Dört gözle o maçı bekliyoruz. O maçı da kazanırsak çok iyi bir yere yükseleceğiz. Oyuncularımız kısa sürede dinlenir ve fit şekilde o maça çıkar. Konferans Ligi'nde listeye yazdıramadığımız için 2 eksik var, U19'dan oyuncular çağıracağız. Bu yoğun maç temposundan keyif almalıyız. Hem Avrupa'da hem ligde iyi performans göstermek istiyoruz. Samsun'u, Samsunspor'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

"DİĞER TAKIMLARIN BÜTÇELERİ VE BİZİM BÜTÇEMİZ ARASINDA CİDDİ FARK VAR"

Süper Lig'de şampiyonluktan bahsetmek için zamana ihtiyaçları olduğunun altını çizen Alman teknik adam, "Diğer takımların bütçeleri ve bizim bütçemiz arasında ciddi fark var. Başkanımız her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Hem bütçenin hem oyuncuların kapasitesinin farkındayım. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. En iyi takıma sahip değiliz ama iyi bir takım olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi bir oyun ve mantalite de göstermeye çalışıyoruz. Bunu devam ettirirsek birçok maç kazanırız. Avrupa'da da iyi bir pozisyondayız. Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla güzel işler yapamaya çalışıyoruz. Sakat oyuncularımız var. Her 3 günde bir maç oynamamız gereken periyoda giriyoruz. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Bu maçı kazanırsak grup aşamasında iyi bir pozisyonda olacağız. Böyle bir kulübün parçası olduğum için mutluyum. Umarım sakatlarımız da sakatlıklarını atlatır ve takıma döner, ben de daha fazla opsiyona sahip olurum" şeklinde konuştu.

"DEPLASMAN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Thomas Reis, takımın deplasmanda oynanan karşılaşmalarda gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Takımımız gayet iyi hissediyor böyle karşılaşmalarda. Evimizde oynadığımız karşılaşmalarda da iyi bir performans gösteriyoruz. Bu atmosferler iyi oluyor. Trabzonspor karşılaşması Karadeniz derbisi olarak motive ediyor. 3 büyükler de ekstra motivasyon kaynağı olabiliyor. Deplasmanda oynadığımız karşılaşmalarda gösterdiğimiz performanstan memnunum" diye konuştu.

"ODAK NOKTAM TAMAMEN SAMSUNSPOR"

Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg ile adının anıldığının hatırlatılması üzerine Reis, "Spekülasyonlarla alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. Bahsettiğiniz takımın genç takımında 3 yıllık kariyerim oldu. Bu spekülasyonların benim hakkımda çıkması benim hatam değil. Benim odak noktam takımım. Oynamamız gereken çok fazla maç var. Ben hoca olarak ilk defa Avrupa'da görev alıyorum. Benim için iyi bir tecrübe. Onlar istediklerini yapabilirler. Onların teknik direktörleri benim yardımcı antrenörümdü. Burada sözleşmem var sezon sonuna kadar. Daha fazla kalmak adına başkanımızla toplantımız olacak. Taraftarımıza da desteği için teşekkür ediyorum. Odak noktam tamamen Samsunspor ve oynayacağımız karşılaşmalar" cevabını verdi.