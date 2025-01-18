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Spor

Thomas Reis: Rakibimiz 11 kişiden fazlaydı

Süper Lig'de Samsunspor deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
Thomas Reis: Rakibimiz 11 kişiden fazlaydı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibinde van Drongelen 80. dakikada ikinci sarı karttan atıldı.

Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

"İkinci sarı kart kararı için mutsuzum. Bana göre faul bile değildi. 10 kişi ile savunma yapmak zorunda kaldık. Sahadaki kararlardan memnun değilim. Bugün rakibimiz 11 kişiden fazlaydı."

"SAHADAKİ KARARLARDAN MEMNUN DEĞİLİM"

"1 puan için çok mutluyuz. İlk yarının ilk 10-15 dakikası iyi değildik. Beşiktaş'ın oyuncuları içeri koşu yaparak rotasyon yaptığı için istediklerimizi yapamadık. İkinci sarı kart kararı için mutsuzum. Bana göre faul bile değildi. 10 kişi ile savunma yapmak zorunda kaldık. Bugün sahadaki kararlardan memnun değilim."

"TAKIM, SİSTEMİMİZE İNANIYOR"

"Maçtan önce yaptığımız toplantıda oyuncularıma ilk maçı hatırlattım. İlk yarıyı bu şekilde tamamladık. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Çok iyi bir rakibe karşı 10 kişi oynadık. Sezonun geri kalan kısmında performansımızı sürdürmek istiyoruz. İlk yarıdaki performansımızdan çok memnunum." Sadece Kingsley'i değil bütün takımı tebrik ettim. Sahada birbirleri için mücadele ettiler, bu da sistemimize inandıklarını gösterir. Şimdi rejenerasyona geçmeliyiz çünkü dinlenmek için çok vaktimiz yok. Maalesef Rick bizim olamayacak bir sonraki maçta. Yine söylüyorum kırmızı kart kararı ile hemfikir değilim."

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