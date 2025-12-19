İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8119
  • EURO
    50,2811
  • ALTIN
    5963.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Thomas Reis: Rakibimiz galibiyeti hak etti
Spor

Thomas Reis: Rakibimiz galibiyeti hak etti

Samsuunspor, Konferans Ligi'nin 6. haftasında Maniz'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası temsilcimizin teknik direktörü Thomas Ries karşılaşmayı değerlendirdi.

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 01:28 - Güncelleme:
Thomas Reis: Rakibimiz galibiyeti hak etti
ABONE OL

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, Mainz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Thomas Reis, maçın ardından yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.

Performanstan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Reis, "Bir sonraki maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Performansımız nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Rakibimiz galibiyeti hak etti. İkili mücadelelerde agresif değildik, ikinci topları kaybettik. Emre ile kaçırdığımız bir gol vardı. Atabilseydik 1-0 kazanıp belki başka şeyler konuşacaktık ama olmadı. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar konusuna da değinen deneyimli teknik adam, "Ntcham'ın arka adalesinde kas sakatlığı oluştu. Çok eksikle devam etmek zorunda olduğumuz bir dönemde bu sakatlık bizi üzdü. Takımda belli bir yorgunluk var. Genç oyunculara da şans vermeye çalışıyoruz, bu durum onlar için de kolay değil. Yolumuza devam etmeliyiz. Pazar günü bir maçımız daha var, ardından kupa maçı oynayacağız. Sakat oyuncularımızın en kısa sürede aramıza dönmesini umuyorum ancak her şeye rağmen devam etmek zorundayız" dedi.

  • Samsuunspor
  • Konferans Lig
  • Thomas Ries

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.