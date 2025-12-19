Thomas Reis: Rakibimiz galibiyeti hak etti

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, Mainz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Thomas Reis, maçın ardından yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.

Performanstan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Reis, "Bir sonraki maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Performansımız nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Rakibimiz galibiyeti hak etti. İkili mücadelelerde agresif değildik, ikinci topları kaybettik. Emre ile kaçırdığımız bir gol vardı. Atabilseydik 1-0 kazanıp belki başka şeyler konuşacaktık ama olmadı. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar konusuna da değinen deneyimli teknik adam, "Ntcham'ın arka adalesinde kas sakatlığı oluştu. Çok eksikle devam etmek zorunda olduğumuz bir dönemde bu sakatlık bizi üzdü. Takımda belli bir yorgunluk var. Genç oyunculara da şans vermeye çalışıyoruz, bu durum onlar için de kolay değil. Yolumuza devam etmeliyiz. Pazar günü bir maçımız daha var, ardından kupa maçı oynayacağız. Sakat oyuncularımızın en kısa sürede aramıza dönmesini umuyorum ancak her şeye rağmen devam etmek zorundayız" dedi.