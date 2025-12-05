Thomas Reis: Saygıyı abartmayacağız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.

Mücadele öncesinde Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Oynadığımız, oynayacağımız tüm karşılaşmalar kritik, sadece bu maç değil. Her maç kritik. Bugün çok iyi bir rakibe karşı deplasmanda oynayacağız. En iyi oyunumuzu oynayacağız ve mümkünse puan ya da puanlar almak istiyoruz. Oynadığımız son maçlardan beraberlikle ayrıldık maalesef, bugün kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"G.SARAY'A SAYGIYI ABARTMAYACAĞIZ"

"Bizim açımızdan kolay bir maç olmayacak. Çok sakat oyuncumuz var. Ntcham'ın dönmesi mutlu etti, kulübede olacak. Oynamayan oyuncularımızın 11'de. İlkay'ı Almanya'dan ve milli takımdan biliyorum. Çok agresif bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de agresif ve özgüvenli oynayacağız. Rakibe saygı duyacağız ama saygıyı abartmayacağız. Kendimize de saygımız var. 11'e 11 oynayacağız ve iyi olan kazanacak."