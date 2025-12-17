İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7269
  • EURO
    50,2184
  • ALTIN
    5949.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Thomas Reis: Son 8'e kalmak istiyoruz

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Mainz 05 ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi konuştu. Başarılı taktisyen turnuvada son 8 takım arasında kalmak istediklerini ifade etti.

HABER MERKEZİ17 Aralık 2025 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Thomas Reis: Son 8'e kalmak istiyoruz
ABONE OL

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 18 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacakları Mainz 05 karşısında takımın motivasyonuna güvendiğini söyledi.

Reis ile tecrübeli oyuncu Rick Van Drongelen maçın oynanacağı Mewa Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Alman teknik direktör, Mainz 05'in kendi liginde 2 güzel maç çıkardığını belirtti.

"SON 8'E KALMAK İSTİYORUZ"

Mainz 05'in Bayern Münih'e karşı önemli bir sonuç aldığına işaret eden Reis, "Mainz 05'in yeni antrenörleri var. Onlarla iyi bir hava yakaladılar. Biz de son 8'e kalmak istiyoruz. Son 8'e kaldığımız zaman 2 maçı atlamış oluyoruz. O yüzden her iki taraf için de güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"SON MAÇLARDA ÜZÜCÜ ŞEYLER OLDU"

Samsunspor'un son haftalarda sahada biraz hafif ve kırılgan kaldığı yönündeki soruya Reis, "Hafif kaldığımızı düşünmüyorum. Alman futbolunun da Türkiye'den daha sert olduğunu da düşünmüyorum. Şu mutluluk verici, taraftarlarımız yarın bize inanılmaz destek verecekler. Bizim oyuncularımız motivasyon olarak çok yüksek seviyede. Bunu görebiliyorum takımda. Daha az hata yapmalıyız. Son maçlarda üzücü şeyler oldu, o yüzden takımıma ve oyuncularımın motivasyonuna güveniyorum. Mainz 05 karşısında aktif, ofansif oyun sergilemeyi düşünüyoruz. Galatasaray maçının ilk yarısında olduğu gibi, orada bunu çok güzel başardık. Hem ofansif hem defansif güzel bir karışım olması gerekiyor aslında, kendi oyunumuzu oynamalıyız." yanıtını verdi.

VAN DRONGELEN: "BURANIN TÜRKİYE'DEN FARKLI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Stoper Van Drongelen ise Almanya'da 6 yıl futbol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Almanya'da hep güzel atmosferler oldu. Türkiye'de de aynı atmosferler var. Buranın Türkiye'den farklı olacağını düşünmüyorum. Sadece olumsuz seriler olduğunda soyunma odasında konuşmuyoruz, olumlu sonuçlar elde ettiğimizde konuşmalar yapıyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.