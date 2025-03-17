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Spor

Thomas Reis: Sonuçtan dolayı çok mutluyum

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. Alman teknik adam, 'Tabii sonuçtan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'ye karşı oynamanın çok zor olduğunu biliyorduk. Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligin en iyi takımlarından biri.' dedi.

Haber Merkezi17 Mart 2025 Pazartesi 00:20 - Güncelleme:
Thomas Reis: Sonuçtan dolayı çok mutluyum
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Alman teknik adam, "Tabii sonuçtan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'ye karşı oynamanın çok zor olduğunu biliyorduk. Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligin en iyi takımlarından biri. Göstermemiz gereken bir savaş vardı. Hakem, inisiyatifini Fenerbahçe'den yana kullandı daha çok. Kırmızı kart, çılgınca bir kart benim için! Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'nin son dakikalarda birçok kaçırdığı pozisyon vardı." dedi.

Reis, maç içerisinde zaman zaman kaleci Okan Kocuk'u aut atışlarında uyarmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bir hoca olarak, oyuncularım hakkında çok konuşmayı seven biri değilim. Saha kenarında bazen çılgınca hareketlerim oluyor ama inanılmaz bir atmosferde oyuncularınızı ateşlemeye çalışıyorsunuz. Bunlar olabiliyor. Oyuncularım beni tanıyor. Maçtan sonra Okan ile konuştum. Oynamış olduğu oyundan dolayı kendisini tebrik ettim." diye konuştu.

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