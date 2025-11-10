İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5432.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Thomas Reis: Takımımla gurur duyuyorum
Spor

Thomas Reis: Takımımla gurur duyuyorum

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, iç sahada 1-0' galip ayrıldıkları Eyüpspor maçının ardından takımıyla gurur duyduğunu ifade etti.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 00:14 - Güncelleme:
Thomas Reis: Takımımla gurur duyuyorum
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, takımı ile gurur duyduğunu söyledi.

Alman hoca, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, zor bir karşılaşma oynadıklarını kaydetti.

İlk yarı takım halinde yorgun olduklarını anlatan Reis, "İkinci yarıda çok daha iyi bir performans göstermeye başladık. Baskılarımız da şiddetli oldu ve daha sonrasında da golü bulduk. Gol atmayı hak etmiştik. Takımımla gurur duyuyorum. Her 3 günde bir karşılaşma oynuyorlar. Bugün kulübeden sonradan oyuna giren oyuncuların desteği ve katkısı da önemliydi. İyi bir performans gösterdiler. Umarım bugün herkes taraftarın desteğini görmüşlerdir. Sonuç olarak takıma harika bir destekte bulundular. Yorulduk dediğimizde bize destekte bulundular. Galibiyeti aldığımızda da onlarla birlikte kutladık." dedi.

Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Reis, şunları kaydetti:

"Emin olmamakla birlikte çok büyük ihtimalle Nctham milli aradan sonra bize katılacak. Diğer oyuncularımız bize dönmesi biraz sürecek. Bugün 1 golle bile olsa galip geldik. Takım halinde bugün çok fazla çalıştık. Perşembe günü oynadığımız karşılaşmada da enerji sarf etmiştik. Konyaspor karşılaşması da benim için zor geçmişti. Son dakikalarda yorulduk. Savunmada ve hücumda güzel işler yaptık. 1 gol de olsa bugün galip ayrılmayı bildik. Oyunun geneline baktığımızda çok fazla fırsatlar yakaladık. Onları değerlendiremedik. Bu eksikliklerimiz üzerine antrenmanlarımızı yapıp değerlendireceğiz. Milli araya giriyoruz. Oyuncularımız birkaç gün izinli olacak. Ondan sonra zorlu bir fikstür başlıyor. 1 ayda 9 maç oynayacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.