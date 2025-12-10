Thomas Reis: Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde yarın saat 20.45'de Yunan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak. Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lider olmanın kendilerini baskı altına almadığını vurgulayan Alman teknik direktör, "Hedefimiz de isteğimiz de ilk 8'de olma yönünde. Hatırlarsanız bundan aylar öncesinde farklı bir Yunan takımına karşı burada bir karşılaşma oynamıştık ve stadımız dolu olmuştu. Mükemmel bir ambiyans vardı. Çok iyi bir performans göstermiştik ancak ne yazık ki istediğimiz performansı alamamıştık. Yarın da farklı bir Yunan ekibine karşı oynayacağız. Takım halinde bu süreçte çok fazla geliştik. Kendimizi çok iyi bir şekilde geliştirdik ve takımımın bu desteği hak ettiğini düşünüyorum. Yarın iyi bir sonuç almamız durumunda tarih yazmaya devam edeceğiz. Bunu defalarca söyledim. Oyuncularımız birçok taraftarı stadyumda gördüğünde onlar için de itici bir güç oluyor. Umarım güzel bir sonuç alır ve olağanüstü bir şekilde tarih yazmaya devam ederiz ve maçtan sonra da taraftarımızla birlikte kutlarız" dedi.

"GALATASARAY MAÇININ İLK YARISINI ÇOK NAZİK OYNADIK"

Namağlup serilerinin 14 maç sonra sona ermesini değerlendiren Thomas Reis, "Özgüvenimiz gayet yerinde ki zaten Galatasaray karşılaşmasından sonra da söylediğim bir şey vardı. İlk yarada ne yazık ki çok nazik oynadık. Rakibimize çok rahat bir oyun oynamasına müsaade ettik. Ancak ikinci yarıda çok güzel bir oyun sergiledik ve çok güçlü bir karakter koyup iyi bir mentalite gösterdik. Tabii, sonunda ne yazık ki bizim adımıza kabul edilmesi çok zor bir karar verildi penaltı pozisyonunda. Eğer takımımız Galatasaray karşısında ikinci yarısında göstermiş olduğu o performansı yarın da gösterebilirse bizim adımıza çok iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum galibiyetle ayrılma anlamında. Tabii Galatasaray karşılaşmasında yediğimiz üç gol hakem sebebiyle yediğimiz üç gol değildi. Kendi hatalarımız sebebiyle yediğimiz üç goldü. Ama son karar kabul edilebilir bir karar değildi açıkçası. Belki o karar bizim lehimize verilmiş olsaydı berabere ayrılacaktık" diye konuştu.

"LİG AŞAMASINI İLK 8'DE TAMAMLAMAK VE SON 16'YA KALMAK İSTİYORSAK BU MAÇI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

İlk 8'de kalmanın önemine de değinen Reis, "Liderliğin üzerimizde oluşturmuş olduğu herhangi bir baskı yok. Tabii, her maçın kendisine has bazı baskısı olabilir. Ama biz pozitif bir baskı hissediyoruz ve bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Çünkü ilk hedefimiz Konferans Ligi'nin grup aşamasında ilk sekizde tamamlamak ve son 16'ya kalmak istiyorsak bu maçı kazanmak zorundayız. Her karşılaşma olduğu gibi bu karşılaşmada da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Belki söylediğimi tekrar ediyorum ama bu tür karşılaşmalardan da dediğim gibi olabildiğince tecrübe kazanmaya çalışıyoruz. Hem kendi oyuncularım için hem de benim için çok önemli bir tecrübe oluyor bu. İyi bir takıma sahibiz. Tabii, rakiplerimiz de bunu çok iyi biliyor ki Samsunspor'a karşı oynamak kolay değil. Sonuç olarak oynamış olduğumuz son 14 karşılaşmadan sadece bir mağlubiyetle ayrıldık. Yarın dediğim gibi kendi oyunumuzu göstererek özgüvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİYE KADAR 1 MAÇ KAYBETTİLER AMA BİZ DE YENİLGİSİZ LİDERİZ"

AEK'nın güçlü bir takım olmasına karşılık kendilerinin de güçlü bir ekip olduklarına dikkat çeken Thomas Reis, "AEK çok iyi bir takım. Duran toplarda çok tehlikeli bir takım. Kafa vuruşlarında etkili olan oyuncuları var. Her duran topta farklı organizasyonlar deneyebiliyorlar. Farklı opsiyonlar değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu anlamda çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. AEK'da da çok önemli eksikler var. Sakat oyuncular var. Çok önemli oyunculardan kurulu bir rakibe karşı oynayacağız. Şimdiye kadar bir karşılaşma kaybettiler Konferans Ligi'nde. Ama biz de yenilgisiz bir şekilde lideriz. Takım halinde çok iyi bir şekilde gelişim gösterdiğimizi söyleyebilirim. Ligdeki ilk üç takıma baktığımızda puanlarının hemen hemen birbirlerine yakın olduklarını da görüyoruz. Tabii hata yapacak olacak olursak Galatasaray karşılaşmasındaki gibi sıkıntı yaşayabiliriz. Biz de bu sebepten dolayı çok iyi bir baskı yapmak istiyoruz. AEK topa sahip olmaya çalışan bir takım. Bizim aynı zamanda çok güçlü bir şekilde savunma da yapmamız gerekecek. Oyuncularımızdan beklediğim çok hazır bir şekilde, iyi bir şekilde rakiplerini takip etmeleri, kaleyi en iyi şekilde savunmalarıdır. Eğer bunu yapacak olursak eminim puanlar almak için çok büyük bir fırsatımız olacaktır. Eğer bunu başaramazsak, baskılarımız yeteri kadar güçlü olmazsa dediğim gibi bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Belki karşılaşmayı kaybedebiliriz, belki beraber kalabiliriz ama göstereceğimiz performansla iyi bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.