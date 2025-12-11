Thomas Reis: Zor bir karşılaşma olacak

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında lider Samsunspor, AEK'yı konuk ediyor. Kazanması halinde ilk 8'i garantileyecen Karadeniz ekibinde Thomas Reis, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Alman çalıştırıcı, "Her maçın kendine has bir önemi var. Bugün güzel bir galibiyet alırsak ilk 8'deyiz diyebiliriz. Bu karşılaşma için takım olarak hazırız. Zor bir karşılaşma olacak. Konferans Ligi'nin en iyi takımlarından biri ile oynayacağız. Satka'sız dönemde de defansif anlamda doğru işler yaptık. Satka ve Ntcham'ın dönmesiyle mutluyuz onlarla daha fazla opsiyonumuz var. Kulübede iyi oyuncularımızın olması önemli. Oyunun sıkıntıya girdiği anlarda iyi oyunculara ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Sakat olan diğer oyuncularımız da umarım en kısa zamanda bize katılır. Ocak ayında tam kadroya ulaşmış oluruz umarım. Ama şu anki kadromuza da güveniyorum." dedi.