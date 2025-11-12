İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Thomas Reis'e Bundesliga'dan talip!

Samsunspor'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Thomas Reis'in, sergilediği performansın ardından Bundesliga ekibi Wolfsburg'un teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

HABER MERKEZİ12 Kasım 2025 Çarşamba 01:10
Thomas Reis'e Bundesliga'dan talip!
ABONE OL

Samsunspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken teknik direktör Thomas Reis, Almanya'dan talip çıktı.

Sky Sport Deutschland'ın haberine göre, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg, 52 yaşındaki Alman teknik adamı gündemine aldı.

Wolfsburg'un teknik direktör adayları arasında yer alan Thomas Reis'in Samsunspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

200 BİN EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesi bulunurken, sözleşmesinde 200 bin Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Thomas Reis, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'un başında çıktığı 12 maçta 1 kez mağlup oldu. (6G,1M,5B)

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde ise 3'te 3 yaptı.

