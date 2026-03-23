Thomas Reis'ten Samsunspor sözleri! ''Hiçbir söz hakkım yoktu''

Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis, Türkiye dönemi ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

Alman teknik adam, "Türkiye'yi Almanya ile kıyaslayamazsınız. Hiçbir söz hakkım yoktu. Orada bir başkan vardı ve size, "Bu kadron, hadi başla." diyordu. Herhangi bir oyuncuyu istemesem bile onu almak zorundaydım." diye konuştu.

SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Samsunspor, şubat ayında 52 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırmıştı.

Karadeniz ekibinde Temmuz 2024 - Şubat 2026 arası dönemde görev yapan Thomas Reis, Samsunspor'un başında çıktığı 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Thomas Reis, Samsunspor ile ligi üçüncü sırada bitirerek Karadeniz ekibini Avrupa'ya taşıma başarısı göstermişti.