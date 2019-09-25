22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6975
  • 6,2607
  • 279.443
  • 102391
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Thomas Tuchel, Galatasaray öncesi rotasyona gidiyor!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi öncesi rotasyona gidileceğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Paris Saint-Germain'de teknik direktörü Thomas Tuchel, Reims ile oynayacakları maçta rotasyona gideceğini belirtti.

Alman teknik adam, Reims maçı hakkında konuşurken ''Real Madrid ile yoğun bir maç oynadık, ardından Lyon deplasmanına gittik. Yorucu bir maç trafiğindeyiz. Üç gün sonra Bordeaux deplasmanına gidip ardından Galatasaray ile oynayacağız. Tüm oyuncularımı oynatamam, bazılarını Şampiyonlar Ligi öncesi dinlendirmem gerekiyor.'' sözlerini kullandı.

''TAKIMIMI AÇ GÖRMEK İSTİYORUM''

Tuchel, ''Herkese oynama şansı vermek istiyorum. Takımım sürekli aç görmem gerekiyor. Tabii ki kadroda bulunan herkes forma giyebilir. Belki insanlar görmüyor olabilir ama burada işler böyle yürüyor.'' dedi.

Rum bakana soğuk duş! Bakan Çavuşoğlu anında cevabını verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan New York'ta çok sert 'Keşmir' tepkisi

Başkan Erdoğan'dan New York'ta çok sert 'Keşmir' tepkisi

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

31 Mart seçimlerindeki usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

31 Mart seçimlerindeki usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Türkiye'de bir ilkti... Tam isabetle vurdu

Türkiye'de bir ilkti... Tam isabetle vurdu

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

ATMACA füzesinden tam isabet

ATMACA füzesinden tam isabet

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA