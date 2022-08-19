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Spor

Thomas Tuchel ile Antonio Conte'ye ceza

Chelsea-Tottenham maçında tartışarak kırmızı kart gören teknik direktörler Thomas Tuchel ile Antonio Conte'ye İngiltere Futbol Federasyonu tarafından çeşitli cezalar verildi.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 21:42 - Güncelleme:
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İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'de 2-2 sona eren Chelsea-Tottenham maçında tartışarak kırmızı kart gören takımların teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte'ye çeşitli cezalar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 14 Ağustos Pazar günü oynanan lig maçında birçok kez tartışma yaşayan ve kırmızı kart gören ikiliye, uygunsuz hareket gerekçesiyle ceza verildiği belirtildi.

Chelsea'yi çalıştıran Tuchel'e bir maç men ve 35 bin sterlin para; Tottenham'ın teknik direktörü Conte'ye ise 15 bin sterlin para cezaları verildi. Tuchel'in, maç sırasındaki hareketlerinin gerekçelerini yazılı olarak federasyona sunması nedeniyle men cezasının geçici olarak kaldırıldığı da ifade edildi.

Taraflar, maç sonrası basına yaptıkları açıklamalarda, hareketlerinin hatalı olduğunu kabul ederek özür dilemişlerdi.

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