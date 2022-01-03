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Spor

Thomas Tuchel: Lukaku, hala bizim oyuncularımızdan biri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, Romelu Lukaku hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Ocak 2022 Pazartesi 00:34 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 00:34
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Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Liverpool ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Romelu Lukaku için konuştu.

Belçikalı golcünün kadroya alınmama sebebini anlatan Tuchel, "Bu durum çok kısa sürede hızla büyüdü ve çok ses çıkmaya başladı. Bizim için önemli olan bir maça yakın bir zamanda gerçekleşti. Bu nedenle maç hazırlıklarımızı korumaya ve her türlü dikkat dağınıklığından kaçınmayı seçtim." dedi.

Lukaku için bir geri dönüş yolu olduğunu söyleyen Alman teknik direktör, "Lukaku, hala bizim oyuncularımızdan biri ve her zaman bir geri dönüş yolu vardır. Her şeyi kapalı kapılar ardında çözeceğiz ve ne yapılacağına karar vereceğiz. Hangi noktada olduğunu siz de bileceksiniz. Yarın Lukaku ile görüşeceğim. Böyle bir şeyi kariyerimde ilk kez yaşamıyorum." ifadelerini kullandı.

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