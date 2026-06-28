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Spor

Thomas Tuchel: Maçlar ne kadar büyük olursa, o kadar iyi olacağız

Dünya Kupası'nda son 32'ye yükselen İngiltere'nin teknik direktörü Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Thomas Tuchel: Maçlar ne kadar büyük olursa, o kadar iyi olacağız
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2026 Dünya Kupası L Grubu üçüncü hafta maçında İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup ederek lider olarak son 32 turuna yükseldi. Bu mücadele ardından Avrupa temsilcisinin teknik direktörü Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Tuchel, "Gerekli olanı yaptık. Zorlu bir rakibe karşı beklediğimiz gibiydi. Panama'ya karşı bu kadar çok pozisyon yaratan tek takım bizdik. Herkes gerekeni yaptı ve Jude bunun büyük bir parçasıydı. Daha da geliştirebileceğimiz şeyler var ve uyguladığımız agresif yaklaşımla birçok detayı doğru yapmamız gerekiyor. Ama turnuva şimdi elemelerle yeniden başlıyor. Güçlerimizi ve enerjimizi toparlayıp sahip olduklarımızın üzerine inşa edeceğiz. Daha da yükseleceğiz. Maçlar ne kadar büyük olursa, o kadar iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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